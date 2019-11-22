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      Правительство готово к любому развитию событий, – Гончарук о "Приватбанке" и Коломойском

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      Правительство готово к любому развитию событий, – Гончарук о "Приватбанке" / Getty Images

      Игорь Коломойский не получит снова "Приватбанк" в свою собственность, а правительство готово к любому развитию событий. Дело банка является показательным для всего мира.

      Государственный "Приватбанк" не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в лондонском Королевском институте международных дел, передает "Голос Америки".

      Важно: Коломойскому запретят вернуть "Приватбанк" на законодательном уровне, – СМИ

      Премьер при этом несколько раз подчеркнул, что олигархи не оказывают политическое влияние на президента Украины Владимира Зеленского.

      У нас есть очень четкое понимание, у меня, и у президента, и у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам,
      – заявил Гончарук.

      В то же время премьер отметил, что правительство готово к любому развитию событий по делу возможных судебных решений по "Приватбанка".

      "Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", – добавил премьер.

      Дело "Приватбанка": основное

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализации более чем 155 миллиардов гривен.

      Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Игорь Коломойский Приватбанк Алексей Гончарук
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