Правительство готово к любому развитию событий, – Гончарук о "Приватбанке" и Коломойском

Игорь Коломойский не получит снова "Приватбанк" в свою собственность, а правительство готово к любому развитию событий. Дело банка является показательным для всего мира.

Государственный "Приватбанк" не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в лондонском Королевском институте международных дел, передает "Голос Америки".

Важно: Коломойскому запретят вернуть "Приватбанк" на законодательном уровне, – СМИ

Премьер при этом несколько раз подчеркнул, что олигархи не оказывают политическое влияние на президента Украины Владимира Зеленского.

У нас есть очень четкое понимание, у меня, и у президента, и у правительства, что дело "Приватбанка" является показательным об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам,

– заявил Гончарук.

В то же время премьер отметил, что правительство готово к любому развитию событий по делу возможных судебных решений по "Приватбанка".

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", – добавил премьер.

Дело "Приватбанка": основное

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализации более чем 155 миллиардов гривен.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.