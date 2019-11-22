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      Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" і Коломойського

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      Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" / Getty Images

      Ігор Коломойський не отримає знову "Приватбанк", а уряд готовий до будь-якого розвитку подій. Справа банку є показовою для України і всього світу.

      Державний "ПриватБанк" не повернуть у власність Коломойського. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу в лондонському Королівському інституті міжнародних справ, передає "Голос Америки".

      Важливо: Коломойському заборонять повернути Приватбанк на законодавчому рівні, – ЗМІ

      Прем'єр при цьому кілька разів наголосив, що олігархи не чинять політичний вплив на президента України Володимира Зеленського.

      У нас є дуже чітке розуміння, в мене, і в президента, і в уряду, що справа "ПриватБанку" є показовою про Україну для всього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні банк, ні кошти з нього не повинні бути повернуті попереднім акціонерам,
      – заявив Гончарук.

      Водночас прем'єр зазначив, що уряд готовий до будь-якого розвитку подій у справі можливих судових рішень по "ПриватБанку".

      "Уряд України, команда президента буде робити все від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", – додав прем'єр.

      Справа "Приватбанку": основне 

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Ігор Коломойський Приватбанк Олексій Гончарук
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