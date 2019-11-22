Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" і Коломойського
Ігор Коломойський не отримає знову "Приватбанк", а уряд готовий до будь-якого розвитку подій. Справа банку є показовою для України і всього світу.
Державний "ПриватБанк" не повернуть у власність Коломойського. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу в лондонському Королівському інституті міжнародних справ, передає "Голос Америки".
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Прем'єр при цьому кілька разів наголосив, що олігархи не чинять політичний вплив на президента України Володимира Зеленського.
У нас є дуже чітке розуміння, в мене, і в президента, і в уряду, що справа "ПриватБанку" є показовою про Україну для всього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні банк, ні кошти з нього не повинні бути повернуті попереднім акціонерам,
– заявив Гончарук.
Водночас прем'єр зазначив, що уряд готовий до будь-якого розвитку подій у справі можливих судових рішень по "ПриватБанку".
"Уряд України, команда президента буде робити все від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", – додав прем'єр.
Справа "Приватбанку": основне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.