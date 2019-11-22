Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" і Коломойського

Ігор Коломойський не отримає знову "Приватбанк", а уряд готовий до будь-якого розвитку подій. Справа банку є показовою для України і всього світу.

Державний "ПриватБанк" не повернуть у власність Коломойського. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу в лондонському Королівському інституті міжнародних справ, передає "Голос Америки".

Важливо: Коломойському заборонять повернути Приватбанк на законодавчому рівні, – ЗМІ

Прем'єр при цьому кілька разів наголосив, що олігархи не чинять політичний вплив на президента України Володимира Зеленського.

У нас є дуже чітке розуміння, в мене, і в президента, і в уряду, що справа "ПриватБанку" є показовою про Україну для всього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні банк, ні кошти з нього не повинні бути повернуті попереднім акціонерам,

– заявив Гончарук.

Водночас прем'єр зазначив, що уряд готовий до будь-якого розвитку подій у справі можливих судових рішень по "ПриватБанку".

"Уряд України, команда президента буде робити все від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", – додав прем'єр.

Справа "Приватбанку": основне

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.