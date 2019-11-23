Коломойський: "Приватбанк" мені скоро повернуть, і МВФ про це знає

Ексвласник "Приватбанку", що тепер є державним після націоналізації, переконує, що невдовзі поверне собі цей актив. Ще ж і надто, у Міжнародному валютному фонді про це знають, і саме тому тиснуть на Україну, аби Рада окремим законом унеможливила таке повернення.

Про це олігарх Ігор Коломойський телефоном заявив виданню Kyiv Post.

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Міжнародний валютний фонд знає, що "Приватбанк" мені повернуть найближчим часом,

– сказав Коломойський.

Робити гучні заяви для Ігоря Коломойського – звична річ. Так сказав керівник Офісу Президента Андрій Богдан виданню Kyiv Post: мовляв, у такий спосіб Коломойський лише намагається привернути до себе увагу.

Примітно, що Міжнародний валютний фонд начебто висунув Україні нові вимоги, без виконання яких відмовляється надавати кредит. Мовиться про ухвалення закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам. І у такий спосіб МВФ начебто намагається отримати гарантії, що Ігорю Коломойському не повернуть "Приватбанк".

Важливо: колишні власники "Приватбанку" вважають націоналізацію незаконною. Досі тривають судові суперечки – і в Україні, і в закордонних юрисдикціях.



Наразі справа у такому стані: Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" також у травні подали апеляцію на це рішення.

Проблема з "Приватбанком": головне

► Уряд 18 грудня 2016 року за згодою НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільшими були Коломойський і Боголюбов) ухвалив рішення про націоналізацію банку і докапіталізував його на 155 мільярдів гривень.

► Коломойський тепер через суд хоче повернути собі акції "Приватбанку" (до націоналізації йому належали 41,6572% акцій, а контрольованій Коломойським же Triantal Investments Ltd належали ще 16,5748%, тобто разом – контрольний пакет).