Возвращение России в ПАСЕ: рассмотрение решения ускоренно вопреки процедурам

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопреки закрепленным процедурам ускорило рассмотрение требований России относительно ее возвращения в состав организации.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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"К сожалению, органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России, и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Все решится в октябре на сессии ПАСЕ. Лобби будет безумное. Реально, шансы 50/50 – останется ли ПАСЕ важным органом, или будет поддаваться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение", – говорится в сообщении.

Арьев также заявил, что в случае возвращения России в ПАСЕ в 2019 году, он не видит необходимости дальше работать в "самодискредитованной организации".

Напомним, 24 апреля ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и констатировала "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.



Кроме того 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.