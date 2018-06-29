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Повернення Росії в ПАРЄ: розгляд рішення прискорено всупереч процедурам

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Бюро ПАРЄ прискорило розгляд вимог Росії щодо її повернення до складу організації
Бюро ПАРЄ прискорило розгляд вимог Росії щодо її повернення до складу організації / Ілюстративне фото

Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи всупереч закріпленим процедурам прискорило розгляд вимог Росії щодо її повернення до складу організації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

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"На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії, і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Все вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ. Лоббі буде шалене. Реально, шанси 50/50 – чи залишиться ПАРЄ поважним органом, чи піддаватиметься шантажисту за відновлення фінансування і втратить повагу", – мовиться у повідомленні.

Ар’єв також заявив, що у разі повернення Росії до ПАРЄ в 2019 році, він не бачить потреби далі працювати у "самодискредитованій організації".

Нагадаємо, 24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та констатувала "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

Окрім того, 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

Теги: Новини політики Новини України ПАРЄ Європа Новини Росії Володимир Ар’єв
Джерело: 24 канал
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