Возвращение Саакашвили. Коломойский против НАБУ – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 30 апреля – то Саакашвили в Авакова стаканами швырялся, а теперь тот уже перестал быть "барыгой". Какую именно должность займет Саакашвили в украинской политике – станет известно на следующей неделе. Коломойскому хочется уничтожить независимое НАБУ, что может привести к дефолту в результате отказа МВФ работать с Украиной.

Також у випуску на 24 каналі:

Перед президентом і урядом зараз стоїть черговий виклик: як зробити так, щоб країна почала поступово виходити з карантину, але при цьому не спричинити нової хвилі захворювань.

В різних куточках країни цього тижня мітингували з вимогою дозволити роботу продуктових ринків, звісно – із обов'язковим дотриманням усіх санепідеміологічних заходів, за прикладом тих, які діють в магазинах. Зрештою, Кабмін ухвалив відповідне рішення.

Спершу Кабмін примусив до самоізоляції людей пенсійного віку. Через кілька днів до уряду почали стукати із режимних об'єктів, як наприклад "Укроборонпром". І тут уряд Шмигаля з подивом дізнався, що третина персоналу, яка працює в оборонному комплексі – це люди за 60. Тоді наступним же своїм рішенням Кабмін швидко повернув можливість людям за 60 працювати – із дотриманням соціальної дистанції, звісно.