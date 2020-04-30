Повернення Саакашвілі. Коломойський проти НАБУ – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 30 квітня – то Саакашвілі з Аваковим склянками жбурлявся, а тепер йому вже він перестав бути "баригою". Яку саме посаду займе Саакашвілі в українській політиці – стане відомо наступного тижня. Коломойському кортить знищити незалежне НАБУ, що може призвести до дефолту внаслідок відмови МВФ працювати з Україною.

Також у випуску на 24 каналі:

Перед президентом і урядом зараз стоїть черговий виклик: як зробити так, щоб країна почала поступово виходити з карантину, але при цьому не спричинити нової хвилі захворювань.

В різних куточках країни цього тижня мітингували з вимогою дозволити роботу продуктових ринків, звісно – із обов'язковим дотриманням усіх санепідеміологічних заходів, за прикладом тих, які діють в магазинах. Зрештою, Кабмін ухвалив відповідне рішення.

Спершу Кабмін примусив до самоізоляції людей пенсійного віку. Через кілька днів до уряду почали стукати із режимних об'єктів, як наприклад "Укроборонпром". І тут уряд Шмигаля з подивом дізнався, що третина персоналу, яка працює в оборонному комплексі – це люди за 60. Тоді наступним же своїм рішенням Кабмін швидко повернув можливість людям за 60 працювати – із дотриманням соціальної дистанції, звісно.