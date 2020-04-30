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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Повернення Саакашвілі. Коломойський проти НАБУ – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 30 квітня – то Саакашвілі з Аваковим склянками жбурлявся, а тепер йому вже він перестав бути "баригою". Яку саме посаду займе Саакашвілі в українській політиці – стане відомо наступного тижня. Коломойському кортить знищити незалежне НАБУ, що може призвести до дефолту внаслідок відмови МВФ працювати з Україною.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Перед президентом і урядом зараз стоїть черговий виклик: як зробити так, щоб країна почала поступово виходити з карантину, але при цьому не спричинити нової хвилі захворювань.

      В різних куточках країни цього тижня мітингували з вимогою дозволити роботу продуктових ринків, звісно – із обов'язковим дотриманням усіх санепідеміологічних заходів, за прикладом тих, які діють в магазинах. Зрештою, Кабмін ухвалив відповідне рішення.

      Спершу Кабмін примусив до самоізоляції людей пенсійного віку. Через кілька днів до уряду почали стукати із режимних об'єктів, як наприклад "Укроборонпром". І тут уряд Шмигаля з подивом дізнався, що третина персоналу, яка працює в оборонному комплексі – це люди за 60. Тоді наступним же своїм рішенням Кабмін швидко повернув можливість людям за 60 працювати – із дотриманням соціальної дистанції, звісно.

       

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Ігор Коломойський НАБУ Міхеїл Саакашвілі Гуд найт Юкрейн
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