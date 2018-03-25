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Впечатляющее количество американцев вышло на акции за контроль оружия

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С требованием усилить контроль за оборотом оружия в США, сотни тысяч американцев 24 марта вышли на акции протеста по всей стране. 800 акций прошли не только в США, но также в Лондоне, Женеве, Сиднее, Токио и Берлине. Основная акция прошла в Вашингтоне.

March For Our Lives ("Марш за наши жизни") вырос из движения, что требует внесения изменений в законодательство после расстрела 17 человек в школе в городе Паркленде, штат Флорида. Об этом сообщает ВВС Украина.

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Кровавое убийство 17 человек в феврале в школе в городе Паркленде было самым кровавым с 2012 года. Тогда в начальной школе Сэнди-Хук в городе Ньютаун убийца застрелил 27 человек, в том числе 20 детей шести-семи лет.

Мы могли так много сделать, чтобы этого избежать. Я больше не хочу чувствовать себя незащищенной в школе. Я хочу видеть изменения,
– прокомментировала очевидец стрельбы в Паркленде Меган Боннэр.

Многие демонстранты пришли на протесты с плакатами "Берегите детей, а не оружие!", "Я буду следующим?"

С речью перед демонстрантами выступила лидер движения школьников за усиление контроля оружия – Эмма Гонсалес, которая выжила во время вооруженного нападения в школе в Паркленде. После перечисления имен жертв она отметила их память шестью минутами и 20 секундами молчания. Именно столько времени понадобилось преступнику, чтобы убить 17 учеников и учителей в школе в Паркленде.

На днях Белый дом объявил, что запретит так называемые "приборы, которые скользят". Это устройства, которые позволяют увеличить скорость выстрелов полуавтоматического оружия почти до уровня автомата.

Однако многие активисты призывают к более масштабным реформам.

Я бы сказал, по меньшей мере один миллион человек на улице! Исторически! Эта фотография даже не показывает весь масштаб. Спасибо всем студентам и детям Паркленда,
– написал на своей странице в Facebook известный американский кинорежиссер, писатель Майкл Мур.

Теги: Фотоновости протесты Новости США
Источник: 24 Канал
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