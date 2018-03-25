Вражаюча кількість американців вийшли на акції за контроль зброї

З вимогою посилити контроль за обігом зброї у США, сотні тисяч американців 24 березня вийшли на акції протесту по всій країні. 800 акцій відбулися не лише в США, але також у Лондоні, Женеві, Сіднеї, Токіо та Берліні. Основна акція пройшла у Вашингтоні.

March For Our Lives ( "Марш за наші життя") виріс з руху, який вимагає внесення змін до законодавства після розстрілу 17 людей в школі у місті Паркленд, штат Флорида. Про це повідомляє ВВС Україна.

Читайте також: У Росії журналісти бойкотують Держдуму

Криваве вбивство 17 людей у лютому в школі у місті Паркленд було найкривавішим з 2012 року. Тоді в початковій школі Сенді-Хук у місті Ньютаун вбивця застрелив 27 людей, зокрема 20 дітей шести-семи років.

Ми могли так багато зробити, щоб цього уникнути. Я більше не хочу почуватись незахищеною у школі. Я хочу бачити зміни,

– прокоментувала очевидиця стрілянини у Паркленді Меган Боннер.

Чимало демонстрантів прийшли на протести з плакатами "Захищайте дітей, а не зброю!", "Я буду наступним?".

З промовою перед демонстрантами виступила лідер руху школярів за посилення контролю зброї – Емма Гонсалес, яка вижила під час збройного нападу у школі в Паркленді. Після переліку імен жертв вона вшанувала їхню пам'ять шістьма хвилинами та 20 секундами мовчання. Саме стільки часу знадобилося злочинцю, щоб вбити 17 учнів та вчителів у школі в Паркленді.

Днями Білий дім оголосив, що заборонить так звані "прилади, які ковзають". Це пристрої, які дозволяють збільшити швидкість вистрілів напівавтоматичної зброї майже до рівня автомата.

Проте чимало активістів закликають до більш масштабних реформ.

Я б сказав щонайменше один мільйон людей на вулиці! Історично! Ця фотографія навіть не показує весь масштаб. Дякую всім студентам і дітям Паркленда,

– написав на своїй сторінці у Facebook відомий американський кінорежисер, письменник Майкл Мур.