Об этом во время своего вечернего обращения 12 июля заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Также глава государства поблагодарил украинцев, которые остались в стране после полномасштабного российского вторжения.

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Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО

Зеленский отметил, что хочет отметить одно решение, которое может иметь вид технического, но за ним – много и символизма, и очень содержательной политической работы.

Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической совместимости. Если говорить проще, это о стандартах альянса. Украина теперь не только внедряет у себя стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов,

– добавил президент.

По его словам, опыт украинских военных, возможности институтов и IT-потенциал Украины будут вкладом нашего государства в развитие коллективной безопасности в Европе.

"И когда это происходит? На 139-й день полномасштабной войны, которой россия планировала уничтожить нас за неделю. А украинское государство не только выстояло, не только защищается, а еще и развивается и будет помогать развитию партнеров", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что такие успехи стоит отмечать.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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