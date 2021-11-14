Причем в некоторых регионах страны больницы уже переполнены пациентами с коронавирусом. Сейчас даже тем, кто не прививался принципиально, стоит пересмотреть свою точку зрения.

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"Это нужно сделать, и сделать быстро"

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала непривитых немцев пересмотреть свое решение и пройти курс вакцинации.

Впереди крайне тяжелые недели... Вы видите, я очень волнуюсь! Срочно прошу всех, кто еще не был вакцинирован: пожалуйста, подумайте! Надо просто это сделать и сделать быстро. Я прошу вас: присоединяйтесь и старайтесь убедить родственников и друзей,

– заявила Меркель.

Заметим, срез семидневного уровня заболеваемости коронавирусом в Германии вырос до самого высокого уровня с начала пандемии – до 277,4 на 100 тысяч человек. Рекорд же третьей волны в декабре 2020 года не превысил 197,6.

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