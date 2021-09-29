Политик стала первой в истории страны и арабского мира женщиной, возглавившей правительство. Ее главной задачей будет борьба с коррупцией.

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В течение следующих нескольких дней Найла Буден Ромдан должна подать кандидатуры министров.

Что известно о премьере

  • Она с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса.
  • В последнее время руководила реализацией ряда программ, в частности по линии Всемирного банка.

Премьером Туниса стала женщина / Фото пресс-службы президента Туниса

Президент Туниса назначил премьер-минстром женщину: смотрите видео