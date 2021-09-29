Політикиня стала першою в історії країни та арабського світу жінкою, яка очолила уряд. Її головним завданням буде боротьба з корупцією.

Читайте також Вперше в історії США: командиром атомного авіаносця стала жінка

Протягом наступних декількох днів Найла Буден Ромдан має подати кандидатури міністрів.

Що відомо про прем'єрку

  • Вона з 2011 року працювала у Міністерстві вищої освіти та наукових досліджень Тунісу.
  • Останнім часом керувала реалізацією низки програм, зокрема по лінії Світового банку.

Прем'єром Тунісу стала жінка / Фото пресслужби президента Тунісу


Президент Тунісу призначив прем'єр-міністром жінку: дивіться відео