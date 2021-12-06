В документе коррупцию назвали "злокачественной опухолью внутри общества", разъедающей общественное доверие и способность правительств оказывать помощь своим гражданам.

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В США разработали первую стратегию борьбы с коррупцией

Вредные последствия коррупции сказываются почти на всех аспектах жизни общества,

– подчеркнули в стратегии.

В ней акцентируют внимание на "транснациональных измерениях" коррупции. Документ предусматривает дополнительные меры, призванные препятствовать использованию "американской и международной финансовой системы для сокрытия и легализации коррупционных доходов".

В стратегии также идет речь о проведении ревизии критериев предоставления помощи правительствам других стран для повышения борьбы с коррупцией.

Документ предполагает сведение антикоррупционной деятельности в разряд приоритетов дипломатии США.

5 компонентов стратегии, которые усиливают друг друга

модернизация, координация и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией;

сдерживание незаконного финансирования;

привлечение к ответственности коррумпированных лиц;

сохранение и укрепление многосторонней антикоррупционной архитектуры;

улучшение дипломатического взаимодействия и использования ресурсов иностранной помощи для достижения целей антикоррупционной политики.

США планируют санкции против причастных к коррупции

Перед публикацией стратегии представитель Белого дома рассказал, что на днях планируют объявить о новых санкциях против людей, участвовавших в действиях, подрывающих демократические институты по всему миру. Речь идет о коррупции, репрессиях, организованной преступности и нарушениях прав человека.

Ограничения планируют посвятить "саммиту за демократию". Мероприятие 9 – 10 декабря намерен провести президент США Джо Байден.

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