У документі корупцію назвали "злоякісною пухлиною всередині суспільства", яка роз'їдає суспільну довіру та здатність урядів надавати допомогу своїм громадянам.

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У США розробили першу стратегію боротьби з корупцією

Шкідливі наслідки корупції позначаються майже на всіх аспектах життя суспільства,

– наголосили у стратегії.

У ній акцентують на" транснаціональних вимірах" корупції. Документ передбачає додаткові заходи, покликані перешкоджати використанню "американської та міжнародної фінансових систем для приховування та легалізації корупційних доходів".

У стратегії також йдеться про проведення ревізії критеріїв надання допомоги урядам інших країни для підвищення боротьби з корупцією.

Документ передбачає зведення антикорупційної діяльності в розряд пріоритетів дипломатії США.

5 компонентів стратегії, які підсилюють один одного

модернізація, координація та забезпечення ресурсами зусиль уряду США щодо боротьби з корупцією;

стримування незаконного фінансування;

притягнення до відповідальності корумпованих осіб;

збереження та зміцнення багатосторонньої антикорупційної архітектури;

покращення дипломатичної взаємодії та використання ресурсів іноземної допомоги для досягнення цілей антикорупційної політики.

США планують санкції проти причетних до корупції

Перед публікацією стратегії представник Білого дому розповів, що днями планують оголосити про нові санкції проти людей, які брали участь в діях, що підривають демократичні інститути по всьому світу. Мовиться про корупцію, репресії, організовану злочинність і порушення прав людини.

Обмеження планують присвятити "саміту за демократію". Захід 9 – 10 грудня має намір провести президент США Джо Байден.

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