По словам Владимира Зеленского, энергетический кризис не затронул Украину. Это также касается ограничения электроснабжения.
Обратите внимание Сначала не знали, как делить, – Зеленский похвастался темпами вакцинации
"Большая термомодернизация"
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году в Украине запустят программу под названием "Большая термомодернизация", которая предусматривает утепление многоэтажек, детских садов, школ и больниц.
По словам главы государства, эта программа приблизит Украину к энергетической независимости.
Дополняем новость…