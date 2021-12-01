За словами Володимира Зеленського, енергетична криза не торкнулася України. Це так само стосується обмеження електропостачання.
Зверніть увагу Спершу не знали, як ділити, – Зеленський похвалився темпами вакцинації
Доповнюємо новину…
Президент України Володимир зеленський заявив, що цього року вперше підвищення тарифів є неактуальним питанням для України. Про це глава держави розповів під час послання до Верховної Ради.
Джерело:24 канал
За словами Володимира Зеленського, енергетична криза не торкнулася України. Це так само стосується обмеження електропостачання.
Зверніть увагу Спершу не знали, як ділити, – Зеленський похвалився темпами вакцинації
Доповнюємо новину…