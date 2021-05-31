История получила резонанс, ведь это первый случай в истории, когда ударный квадрокоптер убил человека без команды.

Важно На полигоне "Широкий лан" успешно испытали новейший снаряд для "Градов"

Детали трагедии

Инцидент произошел во время вооруженного конфликта между регулярными подразделениями Ливии и военной группировкой, которую возглавляет Халифа Хафтар. По данным журналистов, дрон без приказа нацелился на одного из солдат Хафтара, когда он пытался отступить.

Отмечается, что Kargu-2 работал в "высокоэффективном" автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

Реакция правозащитников

Организация Human Rights Watch после убийства человека призвала утвердить запрет на разработку, производство и использование полностью автономного оружия, что, по мнению правозащитников, "положит конец роботам-убийцам".

Что известно о боевых дронах Kargu