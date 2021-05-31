История получила резонанс, ведь это первый случай в истории, когда ударный квадрокоптер убил человека без команды.
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Детали трагедии
Инцидент произошел во время вооруженного конфликта между регулярными подразделениями Ливии и военной группировкой, которую возглавляет Халифа Хафтар. По данным журналистов, дрон без приказа нацелился на одного из солдат Хафтара, когда он пытался отступить.
Отмечается, что Kargu-2 работал в "высокоэффективном" автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.
Реакция правозащитников
Организация Human Rights Watch после убийства человека призвала утвердить запрет на разработку, производство и использование полностью автономного оружия, что, по мнению правозащитников, "положит конец роботам-убийцам".
Что известно о боевых дронах Kargu
- Kargu – турецкий беспилотный летательный аппарат, разработанный турецкой оборонной компанией STM. В 2019 году фирма STM начала выпуск усовершенствованных дронов Kargu-2.
- Управление осуществляется оператором с земли. Человек может направлять дрон на любые объекты, в том числе и подвижные.
- В случае, если дрон не уничтожил цель, то он может вернуться к оператору для дальнейшего использования.