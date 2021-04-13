Впервые в истории Соединенных Штатов возглавить американское Министерство армии может женщина. На эту должность президент Джо Байден выбрал кандидатуру Кристин Уормут.

Однако окончательное решение остается за Сенатом. В случае одобрения она возьмет под контроль крупнейшее подразделение Вооруженных сил США.

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Ответственный момент в Министерстве

Стоит отметить, что сейчас Министерство армии борется с рядом проблем. В частности, как отмечает издание, речь идет о противодействии растущим угрозам со стороны Китая и России.

Отмечается также, что Кристин Уормут присоединится к другим женщинам, назначенным на руководящие должности в Пентагоне. Она станет плечом к плечу с заместителем министра обороны Кэтлин Гикс и главой штаба главы Минобороны Келли Магсамен.

Что известно о Уормут: кратко