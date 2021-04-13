Байден сделал выбор: впервые Министерство армии США может возглавить женщина
Впервые в истории Соединенных Штатов возглавить американское Министерство армии может женщина. На эту должность президент Джо Байден выбрал кандидатуру Кристин Уормут.
Источник:The New York Times
Однако окончательное решение остается за Сенатом. В случае одобрения она возьмет под контроль крупнейшее подразделение Вооруженных сил США.
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Ответственный момент в Министерстве
Стоит отметить, что сейчас Министерство армии борется с рядом проблем. В частности, как отмечает издание, речь идет о противодействии растущим угрозам со стороны Китая и России.
Отмечается также, что Кристин Уормут присоединится к другим женщинам, назначенным на руководящие должности в Пентагоне. Она станет плечом к плечу с заместителем министра обороны Кэтлин Гикс и главой штаба главы Минобороны Келли Магсамен.
Что известно о Уормут: кратко
- Кристин Уормут начала свою правительственную карьеру в 1996 году в политическом офисе Пентагона, который она в конечном итоге возглавляла с 2014 по 2016 год.
- Она работала на руководящих должностях, занимающихся вопросами международной политики безопасности и обороны в корпорации RAND и Центре стратегических и международных исследований, двух исследовательских учреждениях в Вашингтоне.
- В ноябре 2020 года ее назначили доброволицей в группу проверки переходного агентства Джо Байдена для поддержки усилий, связанных с Министерством обороны США.
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