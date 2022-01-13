Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 12 января в мире выявили 312 173 462 больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни 5 501 000 людей.

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Мир побил рекорд заболеваемости

Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных исходов – на 7 735,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Это самый большой показатель заболеваемости за сутки. Предыдущий рекорд зафиксировали 6 января, когда в течение 24 часов в мире зафиксировали 2 618 130 новых случаев заражения.

Обратите внимание: институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения Европы будут инфицированы Омикроном в ближайшие 6 – 8 недель.

5 стран с самой высокой заболеваемостью

Больше всего подтвержденных случаев заражения выявлено в США – 61 332 277. На втором месте Индия – 36 070 510, Бразилия – 22 558 695, Великобритания – 14 732 598, Франция – 12 246 358.

Лидеры по смертности

Больше всего больных коронавирусом умерло в США (833 519). Далее идут Бразилия (620 091), Индия (484 655), Россия (318 432) и Мексика (300 573).

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