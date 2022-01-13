Згідно з даними ВООЗ, станом на 12 січня у світі виявили 312 173 462 хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя 5 501 000 людей.

Варто знати Чому Омікрон так швидко поширюється: ВООЗ назвала декілька факторів

Світ побив рекорд захворюваності

Число нових випадків інфікування збільшилося за добу на 3 395 785, летальних випадків – на 7 735,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Це найбільший показник захворюваності за добу. Попередній рекорд зафіксували 6 січня, коли впродовж 24 годин у світі зафіксували 2 618 130 нових випадків зараження.

Зверніть увагу: Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що понад 50% населення Європи будуть інфіковані Омікроном у найближчі 6 – 8 тижнів.

5 країн з найвищою захворюваністю

Найбільше підтверджених випадків зараження виявлено в США – 61 332 277. На другому місті Індія – 36 070 510, Бразилія – 22 558 695, Велика Британія – 14 732 598, Франція – 12 246 358.

Лідери за смертністю

Найбільше хворих на коронавірус померло у США (833 519). Далі йдуть Бразилія (620 091), Індія (484 655), Росія (318 432) та Мексика (300 573).

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