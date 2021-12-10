Это минимальный показатель с 2014 года. Об этом свидетельствует новый опрос "Левада-центра".

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Респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента России прошли в ближайшее воскресенье. Согласно результатам:

32% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Путина,

3% – за лидера ЛДПР Владимира Жириновского,

2% – при лидере КПРФ Геннадия Зюганова.

Еще по одному проценту у политика Алексея Навального, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, министра обороны Сергея Шойгу, члена КПРФ Николая Бондаренко и премьер-министра Михаила Мишустина.

3% респондентов ответили, что поддержали другого кандидата.

В то же время 27% опрошенных заявили, что не голосовали бы в ближайшее воскресенье, а 21% не определились с выбором.

Как изменился рейтинг Путина

Среди респондентов, заявивших о готовности к участию в выборах, рейтинг Путина составляет 49%. Это на 7% меньше, чем в апреле этого года. Кроме того, с 2014 года этот показатель впервые опустился ниже 50%.

Опрос также показал падение рейтинга "Единой России" – по сравнению с октябрем доля людей, готовых проголосовать за партию на выборах в Госдуму, снизилась на 3%, до 26%.

Что известно об исследовании

Опрос был проведен 25 ноября – 1 декабря 2021 года с репрезентативной всероссийской выборкой городского и сельского населения. Всего в опросе приняли участие 1603 человека. Их опросили методом личного интервью.

Когда рейтинг Путина начал падать: смотрите видео