Это минимальный показатель с 2014 года. Об этом свидетельствует новый опрос "Левада-центра".
Важно Это приведет к падению рейтинга Путина, – Зубов о присоединении Донбасса к России
Респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента России прошли в ближайшее воскресенье. Согласно результатам:
- 32% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Путина,
- 3% – за лидера ЛДПР Владимира Жириновского,
- 2% – при лидере КПРФ Геннадия Зюганова.
- Еще по одному проценту у политика Алексея Навального, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, министра обороны Сергея Шойгу, члена КПРФ Николая Бондаренко и премьер-министра Михаила Мишустина.
- 3% респондентов ответили, что поддержали другого кандидата.
В то же время 27% опрошенных заявили, что не голосовали бы в ближайшее воскресенье, а 21% не определились с выбором.
Как изменился рейтинг Путина
Среди респондентов, заявивших о готовности к участию в выборах, рейтинг Путина составляет 49%. Это на 7% меньше, чем в апреле этого года. Кроме того, с 2014 года этот показатель впервые опустился ниже 50%.
Опрос также показал падение рейтинга "Единой России" – по сравнению с октябрем доля людей, готовых проголосовать за партию на выборах в Госдуму, снизилась на 3%, до 26%.
Что известно об исследовании
Опрос был проведен 25 ноября – 1 декабря 2021 года с репрезентативной всероссийской выборкой городского и сельского населения. Всего в опросе приняли участие 1603 человека. Их опросили методом личного интервью.
Когда рейтинг Путина начал падать: смотрите видео