От вражеского огня погиб человек, который выгуливал свою собаку. Мина взорвалась прямо на тротуаре и выбила стекла в 9-этажке напротив места трагедии. Об этом 24 каналу сказал активист из Херсона Владимир Молчанов.

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Почему обстрелы начались только сейчас

Херсонский активист отмечает, что минометный обстрел, в отличие от артиллерийского, практически не слышно с расстояния 3,5 километра. Очевидно, у россиян нет артиллерийских позиций на островах, ведь боятся мощного ответа. Поэтому они бьют из лесных массивов, прилегающих к Днепровским плавням в районе Олешек.

"Там нет света и связи. Оттуда сейчас осуществляют активную эвакуацию, угрожая оружием и интенсификацией обстрелов", – отмечает Молчанов.

По его словам, украинцы осуществляют достаточно интенсивный упреждающий огонь по позициям и коммуникациям оккупантов. Скорее всего, в лесах позиции заняли украинские силы ССО. Они наводят наши снаряды и совершают диверсии против россиян.

"У россиян сейчас достаточно слабый подвоз боеприпасов. Надеюсь, что и дальше обстрелы будут фрагментарными", – отмечает Молчанов.

Предполагали, что россияне захотят превратить Херсон в "город смерти", однако такой возможности оккупанты не имеют. Сравнивать Херсон с Мариуполем, считает Молчанов, некорректно.

Была угроза массированных артиллерийских обстрелов, а также с помощью РСЗО. Надеюсь, что ВСУ будут держать марку и не позволят это,

– убежден Владимир Молчанов.

Как утверждает херсонский активист, сейчас пострадал именно район порта, потому что он ближе всего прилегает к возможным позициям россиян на материковом левом берегу. Эта территория может быть наиболее опасна для местных жителей.

ВСУ отрабатывают точнее

Украинская артиллерия, уверяет активист из Херсона, работает гораздо интенсивнее. Наши ВСУ бьют в сторону российских позиций на левом берегу и коммуникаций, связывающих Олешки с территорией вглубь оккупированной россиянами зоны.

Молчанов отмечает, что пока нет данных о последствиях разрушения гражданских объектов в результате украинских обстрелов. ВСУ отрабатывают российские позиции более точно и целенаправленно.

К сожалению, некоторые оккупанты избегают путешествия на "концерт Кобзона", ведь они не совершают полной депортации – часть жителей они оставляют как живой щит,

– говорит Молчанов.

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Наступление ВСУ на левобережье Херсона

В американском Институте изучения войны проанализировали, смогут ли Вооруженные Силы Украины отвоевать левый берег Херсонской области. Там отметили, что силы России на востоке Херсона частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату".

Именно поэтому аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ смогут сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию их новых оборонных линий. Особенно говорится о тех линиях, которые соединяют Крым с материковой Украиной.