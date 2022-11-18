Від ворожого вогню загинула людина, яка вигулювала свого собаку. Міна вибухнула прямо на тротуарі й вибила шибки у дев'ятиповерхівці навпроти місця трагедії. Про це 24 каналу сказав активіст з Херсона Володимир Молчанов.

Варто уваги Докази були ще заздалегідь: як у вільному Херсоні виявляють колаборантів

Чому обстріли почалися лише зараз

Херсонський активіст наголошує, що мінометний обстріл на відміну від артилерійського практично не почути з відстані 3,5 кілометра. Очевидно, росіяни не мають артилерійських позицій на островах, адже бояться гучної відповіді. Тому вони гатять з лісових масивів, які є прилеглими до дніпровських плавнів у районі Олешок.

"Там немає світла і зв'язку. Звідти зараз здійснюють активну евакуацію, погрожуючи зброєю та інтенсифікацією обстрілів", – зауважує Молчанов.

За його словами, українці здійснюють доволі інтенсивний упереджувальний вогонь по позиціях і комунікаціях окупантів. Найімовірніше, у лісах позиції зайняли українські сили ССО. Вони наводять наші снаряди та здійснюють диверсії проти росіян.

"У росіян зараз доволі слабке підвезення боєприпасів. Сподіваюся, що й надалі обстріли будуть фрагментарними", – відзначає Молчанов.

Припускали, що росіяни захочуть перетворити Херсон на "місто смерті", однак такої можливості окупанти не мають. Порівнювати Херсон з Маріуполем, вважає Молчанов, некоректно.

Була загроза масованих артилерійських обстрілів, а також – за допомогою РСЗВ. Сподіваюся, що ЗСУ триматимуть марку і не дозволять цього,

– переконаний Володимир Молчанов.

Як стверджує херсонський активіст, зараз постраждав саме район порту, тому що він є найбільш прилеглим до можливих позицій росіян на материковому лівому березі. Ця територія може бути найбільш небезпечною для місцевих жителів.

ЗСУ відпрацьовують точніше

Українська артилерія, запевняє активіст з Херсона, працює набагато інтенсивніше. Наші ЗСУ гатять у бік російських позицій на лівому березі та комунікацій, які пов'язують Олешки з територією вглиб окупованої росіянами зони.

Молчанов зауважує, що наразі немає даних щодо наслідків руйнування цивільних об'єктів внаслідок українських обстрілів. ЗСУ відпрацьовують російські позиції більш точно й цілеспрямовано.

На жаль, деякі окупанти уникають подорожі на "концерт Кобзона", адже вони не здійснюють суцільної депортації – частину жителів вони залишають як живий щит,

– каже Молчанов.

Окупанти вгатили по Херсону / Почали мінувати лівий берег: дивіться відео

Наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

В американському Інституті вивчення війни проаналізували, чи Збройні Сили України зможуть відвоювати лівий берег Херсонської області. Там зауважили, що сили Росії на сході Херсона частково вразливі до "української кампанії з перехоплення".

Саме тому аналітики Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ зможуть зірвати зусилля росіян щодо зміцнення й утримання їхніх нових оборонних ліній. Особливо, мовиться про ті лінії, які з'єднують Крим з материковою Україною.