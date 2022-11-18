Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що ми живемо у правовій державі, тому всі наші правоохоронні органи діють виключно у правовому полі.

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На разі, триває збір доказів, якщо їх достатньо – відкриваємо кримінальне провадження. Але це дуже складно, у місті дуже багато проблем, а ще й пошук колаборантів – і без того ускладнює процес,

– каже Соболевський.

Але, за його словами, докази були зібрані завчасно, стосовно великої кількості людей, тому ця робота триває.

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Скільки населених пунктів уже звільнили Сили оборони

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громовзазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів. Якщо говорити про площу, то російських загарбників прогнали з 5 580 квадратних кілометрів території нашої країни.

Громов додав, що противник після відступу з правобережної частини Херсонщини відновлює свої війська та боєздатність. Підрозділи, які можна використати у боях, окупанти перекидають на інші напрямки. Передовсім мовиться про Донецьку область. Водночас ніхто не виключає, що посилять свої угруповання загарбники і на Запорізькому, і на Луганському напрямках.