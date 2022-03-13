Защитники и защитницы уже 18 сутки дают решительный отпор российским оккупантам. Тем временем новобранцы усиливают мощь нашей армии и готовы помогать уничтожать орков на нашей земле.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

В 28-й отдельной механизированной бригаде отмечают, что присяга во время войны – это действительно нечто сакральное. Человек, приносящий присягу народу Украины в самое тяжелое время его истории – это пример для подражания и герой.

Благодаря им мы будем всегда существовать как нация и в Украине никогда не умрет ни слава, ни воля.

– отметили в 28-й отдельной механизированной бригаде.

Новобранцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода приняли присягу / Фото 28 отдельная механизированная бригада

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