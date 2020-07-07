В Украине сняли первый интерактивный сериал "Образовательный герой". Этот проект создала команда "Образовательного Хаба города Киева", которая вдохновилась громким сериалом с множественным выбором "Черное зеркало" от компании Netflix.

"В отличие от обычных видеолекций, каждая серия – это одновременно и интересный квест, и компьютерная игра, и соревнование с самим собой, – рассказывает директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав. – Уникальность сериала в том, что зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев из нескольких вариантов, что приводит к различным финалам в каждой серии. Мы продолжаем создавать образовательные продукты в инновационном формате Edutainment, в котором сочетаются обучение и развлечения. Ведь в современном мире люди с одной стороны постоянно требуют новых знаний, а с другой – перегружены информацией и хотят более легкого контента. Именно поэтому мы предлагаем отдыхать с пользой".

Тизер интерактивного сериала "Образовательный герой"

Стать главным героем первого в Украине интерактивного сериала "Образовательный герой" можно бесплатно на портале Образовательного Хаба города Киева. Зрители смогут попытаться получить три миллиона гривен на свой проект, осуществить успешные продажи своих услуг и добиться правильного выполнения задачи от своей подчиненной. На портале Образовательного Хаба вы можете продолжить осваивать soft skills. Все материалы, размещенные на сайте, доступны бесплатно.