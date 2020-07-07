В Україні зняли перший інтерактивний серіал "Освітній герой". Цей проєкт створила команда "Освітнього Хабу міста Києва", яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором "Чорне дзеркало" від компанії Netflix.

"На відміну від звичайних відеолекцій, кожна серія – це одночасно і цікавий квест, і комп’ютерна гра, і змагання з самим собою, – розповідає директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав. – Унікальність серіалу в тому, що глядач самостійно обирає дії одного з героїв з декількох варіантів, що приводить до різних фіналів в кожній серії.Ми продовжуємо створювати освітні продукти в інноваційному форматі Edutainment, в якому поєднуються навчання та розваги. Адже у сучасному світі люди з одного боку постійно потребують нових знань, а з іншого – перевантажені інформацією і прагнуть більш легкого контенту. Саме тому ми пропонуємо розважатись з користю".

Тизер інтерактивного серіалу "Освітній герой"

Стати головним героєм першого в Україні інтерактивного серіалу "Освітній герой" можна безкоштовно на порталі Освітнього Хабу міста Києва. Глядачі зможуть спробувати отримати три мільйони гривень на свій проєкт, здійснити успішні продажі своїх послуг та досягти правильного виконання завдань від своєї підлеглої. На порталі Освітнього хабу ви можете продовжити опановувати soft skills. Всі матеріали, розміщені на сайті, доступні безкоштовно.