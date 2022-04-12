Это первое в Украине подозрение в публичных призывах к геноциду. Следствие по уголовному производству проводят следователи СБУ.
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Гаспарян призвал к уничтожению украинцев
Гаспаряну сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду и изготовлении и распространении материалов с такими призывами. Он является автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков".
В нем российский журналист системно продвигал утверждение о несостоятельности Украины к существованию в будущем. Также он утверждал о неполноценности и второсортности украинской нации.
Автор призвал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины. В том числе путем проведения военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля,
– рассказали в Офисе Генпрокурора.
Гаспарян указывал, что "денацификация", по сути, является геноцидом украинцев, нужно начать с границ квазиреспублик ДНР и ЛНР, продвигаясь дальше по всей территории Украины.
"Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение", – добавили в Офисе Генпрокурора.
Утверждение из книги Гаспаряна неоднократно использовало высшее политическое и военное руководство страны-террористки, чтобы оправдать военную агрессию против Украины. Кроме того, Управление делами Президента России закупило ее для изучения и использования должностными лицами.
В книге Гаспаряна есть призывы к геноциду украинцев / Фото Офиса Генпрокурора
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