Первая штурман ВМС Украины

Издание отмечает, что она только в марте закончила обучение в Отделении военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия" на специальности "Кораблевождение".

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Я всегда грезила армией, хотя в семье военных не было. Поэтому решила – стану первой. Сначала попыталась поступить в Институт ВМС. Но, к сожалению, в флотский вуз не попала. Так как опускать руки не в моем характере, то поступила в колледж, чтобы в будущем таки получить офицерское звание,

– рассказала Евгения.

Обучение в колледже

Обучение девушке понравилось с первых дней. На курсе она была одним из лучших курсантов. По ее словам, во время обучения достаточно практики на кораблях и катерах Военно-Морских Сил ВС Украины, чтобы сегодня спокойно выполнять свою работу.

"В частности, морским делом овладевала на учебном катере "Чигирин" в должности сигнальщика, а также в должности командира рулевого отделения на фрегате "Гетман Сагайдачный". Это был хороший опыт", – отметила девушка.

Обязанности штурмана

Она добавила, что старшина рулевой команды при прохождении вузины или швартовке должна быть за штурвалом. А в случае, когда отсутствует командир боевой части – выполнять его обязанности. Говорит, что все это ей под силу.

Конечно, мою профессию не назовешь легкой. На тебя возлагается огромная ответственность, ты должен многое уметь и постоянно чему-то учиться. Надо понимать, что на борту от халатности, лени и безответственности одного моряка может зависеть жизнь всех членов экипажа,

– объяснила Бакай.

Она не понимает, почему женщина на военном корабле вызывает удивление. И объясняет, что гендерные стереотипы по поводу профессий сейчас не ко времени, особенно, когда в государстве идет война.

"Сейчас не стоит вопрос женщина ты или мужчина, нужно только определиться – готов ты защищать свою страну или нет", – отмечает девушка.