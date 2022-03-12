Третий энергоблок АЭС Олкилуото, строительство которого затянулось, начал опытную эксплуатацию, поставляя электроэнергию в национальную сеть. В будущем ожидается уменьшение потребностей в импорте электроэнергии и снижение цен.

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Это происходит на фоне возможной энергетической войны в Европе после того, как Россия пригрозила закрыть магистральный газопровод в Германию, если европейские страны запретят импорт российской нефти.

После ввода в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС Олкилуото ожидается, что будет обеспечено 14% потребностей Финляндии в электроэнергии. При этом потребность в ее импорте из России, Швеции и Норвегии снизится.

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