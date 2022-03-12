Третій енергоблок АЕС Олкілуото, будівництво якого затягнулось, почав дослідну експлуатацію, постачаючи електроенергію у національну мережу. У майбутньому очікується зменшення потреб в імпорті електроенергії та відповідне зниження цін.

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Це відбувається на тлі можливої енергетичної війни у Європі після того, як Росія пригрозила закрити магістральний газопровід до Німеччини, якщо європейські країни заборонять імпорт російської нафти.

Після введення в експлуатацію третього енергоблоку АЕС Олкілуото очікується, що буде забезпечено 14% потреб Фінляндії в електроенергії. При цьому необхідність її імпорту з Росії, Швеції та Норвегії зменшиться.

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