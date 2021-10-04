О размещении эскадрильи на территории Европы издание сообщает со ссылкой на Воздушные силы США.

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США разместят в Европе уникальную эскадрилью

Командир 495-й эскадрильи, подполковник Аян Маклафлин рассказал, что истребители прибудут зимой на территорию авиабазы Лейкенхит в Англии. Там разместят эскадрилью из 27 истребителей пятого поколения F-35A.

Это будет первое постоянное базирование таких самолетов за пределами Соединенных Штатов.

Справка. Авиабаза Лейкенхит расположена на расстоянии 113 километров к северо-востоку от Лондона. Пока там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрилий.

Напомним, в сентябре командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс сообщил о планах членов НАТО развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных Воздушных сил.

Планы по размещению истребителей Альянса