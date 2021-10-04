О размещении эскадрильи на территории Европы издание сообщает со ссылкой на Воздушные силы США.
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США разместят в Европе уникальную эскадрилью
Командир 495-й эскадрильи, подполковник Аян Маклафлин рассказал, что истребители прибудут зимой на территорию авиабазы Лейкенхит в Англии. Там разместят эскадрилью из 27 истребителей пятого поколения F-35A.
Это будет первое постоянное базирование таких самолетов за пределами Соединенных Штатов.
Напомним, в сентябре командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс сообщил о планах членов НАТО развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных Воздушных сил.
Планы по размещению истребителей Альянса
- Великобритания в 2021 году разместит свои истребители на двух базах – Мархам и Лейкенхит,
- Нидерланды в 2022 году – на авиабазах Волкель и Леуварден,
- Дания в 2023 году – на авиабазе Скридструп,
- Италия в 2022 году – на авиабазах Амендола и Геди,
- Норвегия в 2022 году – на авиабазах Эрланн и Эвенес,
- Бельгия в 2025 году на авиабазе Флорен и в 2027 году на Кляйн-Брогель,
- Польша в 2016 году – на авиабазах Ласк и Свидвин.