Про розміщення ескадрильї на території Європи видання повідомляє з посиланням на Повітряні сили США.

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США розмістять в Європі унікальну ескадрилью

Командир 495-ї ескадрильї, підполковник Аян Маклафлін розповів, що винищувачі прибудуть взимку на територію авіабази Лейкенгіт в Англії. Там розмістять ескадрилью з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A.

Це буде перше постійне базування таких літаків за межами Сполучених Штатів.

Довідка. Авіабаза Лейкенгіт розташована на відстані 113 кілометрів на північний схід від Лондона. Поки там розміщені американські винищувачі F-15 у складі двох ескадрилій.

Нагадаємо, у вересні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс повідомив про плани членів НАТО розгорнути на 12 своїх базах загалом 450 винищувачів F-35 національних Повітряних сил.

Плани щодо розміщення винищувачів Альянсу