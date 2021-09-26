Про це повідомили у національному центрі управління обороною Росії. Для супроводу американського стратегічного бомбардувальника В-52Н над Тихим океаном вилітали 3 російські винищувачі Су-35.

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Згідно з інформацією установи, порушення державного кордону Росії, а також небезпечних зближень літаків в повітрі не допустили.

Що відомо про інцидент у небі

За даними військових Росії, в неділю, 26 вересня, за допомогою радіолокаційних засобів над акваторією Тихого океану виявили ціль, яка наближалась до російського кордону. Для класифікації та супроводу іноземного літака в повітря у небо підняли 3 винищувачі Су-35С. Вони належать силам Східного військового округу Росії.

Після цього американський бомбардувальник В-52Н відлетів від кордону повітряного простору Росії. Російські винищувачі повернулися на місця базування.

Зверніть увагу! Російські військові заявили, що політ винищувачів Су-35 нібито виконувався в "суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору".

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