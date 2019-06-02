Впервые опубликованы оригиналы "пакта Молотова-Риббентропа" – уникальные фото

Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы договора о ненападении между СССР и Германией, а также секретный дополнительный протокол к нему.

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа, отметили в фонде "Историческая память".

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Директор фонда "Историческая память" Александр Дюков добавил, что в 1990-х тексты уже публиковались, но визуальные образы опубликованы впервые.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении сказано, что стороны договорились о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, а также территориально-политическом переустройстве областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Также установлены границы сфер интересов.



Часть оригинала текста "пакта Молотова-Риббентропа" // Фонд "Историческая память" Часть оригинала текста "пакта Молотова-Риббентропа" // Фонд "Историческая память"

О чем говорится в "пакте Молотова-Риббентропа"?

Договор был заключен 23 августа 1939 года. Пакт гарантировал нейтралитет Советского Союза в конфликте Третьего Рейха с Польшей и странами Запада, и предоставлял возможность захвата Советским Союзом бывших территорий Российской империи и никогда не принадлежащих к ней земель.