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      Вперше опубліковані оригінали "пакту Молотова-Ріббентропа" – унікальні фото

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      Сторони підписують "пакт Молотова-Ріббентропа"
      Сторони підписують "пакт Молотова-Ріббентропа" / tass.ru

      Фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував радянські оригінали договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, а також секретний додатковий протокол до нього.

      Документи віддруковані на друкарській машинці, під ними стоять підписи наркома закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова і міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа, зазначили у фонді "Історична пам'ять".

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      Директор фонду "Історична пам'ять" Олександр Дюков додав, що в 1990-у тексти вже публікувалися, але візуальні образи опубліковані вперше.

      У секретному додатковому протоколі до Договору про ненапад сказано, що сторони домовилися про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі", а також територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу Прибалтійських держав і Польщі. Також встановлено межі сфер інтересів.

      Частина оригіналу тексту "пакту Молотова-Ріббентропа"// Фонд "Історична пам'ять"

      Про що йдеться у "пакті Молотова-Ріббентропа"? Договір був укладений 23 серпня 1939 року. Пакт гарантував нейтралітет Радянського Союзу в конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та надавав можливість захоплення Радянським Союзом колишніх територій Російської імперії та ніколи не належних до неї земель.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Історія СРСР
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