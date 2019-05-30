21:43
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      19:46, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Програми Нація героїв
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Похід війська Русі на Царгород: деталі важливої в історії України події

      Нація героїв 102 Читать новость на русском

      Попри образ вічних страждальників, який українцям активно нав’язують, насправді ми, в разі чого, любимо та вміємо дати здачі. Більше того, як і будь-який поважний народ, на зорі власної цивілізації наші пращури встигли похуліганити і завойовницькими походами.

      Особливо тут виділяються суперечки з однією із найвизначніших імперій в історії – Візантійською.

      Читайте також: Українська революція 1917-1921 років: найважливіші події, які змінили історію

      На мить становлення Київської Русі у дев’ятому столітті, Візантія якраз переживала не найкращі часи, та все одно займала здоровенний шмат світу – частини сучасних Туреччини, Греції, Італії і з-поміж іншого клаптик Криму. Оскільки території сильно розкидані, контролювати їх було не просто. Тож як не араби, то болгари, які тоді теж були серйозними гравцями на політичній карті світу, вічно дошкуляли візантійцям.

      Що відомо про Візантійську імперію? Це пізньоантична та середньовічна держава, яка виникла внаслідок поділу Римської імперії на Західну та Східну частини у 395 році. Пережила цілу низку криз та нашесть поки не була остаточно знищена у 1453 році османами. Візантійська держава зберігала культурні надбання Римської імперії, тож довгий час являла собою духовний, культурний, економічний і політичний центр Середземномор'я. Її столиця – Константинополь (стародавній Візантій).

      Врешті вв'язатися у цю гру вирішили і відомі Аскольд та Дір. Тут треба зробити важливе зауваження – письмових джерел тієї епохи, які б належали перу русичів, немає. Знаменита "Повість временних літ" була написана аж за дві сотні років по тому, тож образи Аскольда і особливо Діра дуже розмиті та базуються на усних переказах що дійшли до Нестора літописця, ну і на іноземних джерелах – тих таки візантійців та арабів.

      Як війська Русі пішли на Царгород

      Аскольд та Дір, начебто, працювали на князя Рюрика, та в якийсь момент їм захотілося і собі чимось покерувати, тому вони захопили території нинішнього Києва. За іншою версією, Аскольд насправді був слов’янином і навіть нащадком легендарного Кия, а Діра узагалі не існувало.

      Так чи інакше, Аскольд у 860 році очолив напад на столицю Візантії – Константинополь, він же Царгород (сучасний Стамбул). Дружина Аскольда, за різними даними, налічувала від 6-ти до 10-ти тисяч вояків. Частина з них були місцевими слов’янами, решта – вікінги. Саме на кораблях останніх озброєний натовп і дістався до Царгорода. Захопити власне місто русичам тоді так і не вдалося, та натомість вони гучно погуляли в передмісті.

      Ілюстрація Аскольда
      Ілюстрація Аскольда

      Більше місяця Аскольд і компанія набивали кишені візантійськими трофеями та, як стверджуватимуть сучасники тих розбірок, відплили додому абсолютними тріумфаторами протистояння. Саме цей військовий конфлікт дав старт майбутнім дипломатичним стосункам ще не до кінця сформованої Русі та Візантії, а відтак наніс Русь на політичну карту світу.

      Читайте також: Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці

      Більше того вже за кілька років після походу, очевидець тих подій патріарх Фотій, а крім нього ще й арабські історики називають Русь – християнською державою. Найімовірніше, що нову релігію у Константинополя вирішили запозичити лише сам Аскольд та його найближче оточення.

      Так чи інакше, зробив Аскольд це більш як за сто років до офіційної дати хрещення Русі Володимиром Великим. Тож ким би він не був, його похід на Царгород став однією з ключових сторінок у військовій історії країни, яку ми сьогодні гордо називаємо своїм домом.

      blog_ava
      В українській армії з’являться нові військові звання: Рада зробила перший крок
      сьогодні
      9450
      Теги: Новини України Нація героїв Історія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      сьогодні , 21:00 Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      Світлана Попова 351
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      сьогодні , 20:20 Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      Яніна Ткачук 831
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 18:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      1087
      Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
      сьогодні , 19:30 Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
      Ірина Поліщук 2304
      У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      сьогодні , 19:15 У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      Ірина Шиба 581
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук