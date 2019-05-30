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      Поход войска Руси на Царьград: детали важного в истории Украины события

      Нация героев 97 Читати новину українською

      Несмотря на образ вечных страдальцев, который украинцам активно навязывают, на самом деле мы, в случае чего, любим и умеем дать сдачи. Более того, как и любой почтенный народ, на заре своей цивилизации наши предки успели похулиганить и завоевательными походами.

      Особенно здесь выделяются споры с одной из самых великих империй в истории – Византийской.

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      Во времена становления Киевской Руси в девятом веке, Византия как раз переживала не лучшие времена, но все равно занимала здоровенный кусок мира – части современных Турции, Греции, Италии и среди прочего клочок Крыма. Поскольку территории сильно разбросаны, контролировать их было не просто. Поэтому как не арабы, то болгары, тогда тоже были серьезными игроками на политической карте мира, вечно донимали византийцев.

      Что известно о Византийской империи?
      Это позднеантичное и средневековое государство, возникшая в результате разделения Римской империи на Западную и Восточную части в 395 году. Пережила целый ряд кризисов и нашествий пока не была окончательно уничтожена в 1453 году османами. Византийское государство сохраняло культурное достояние Римской империи, поэтому долгое время представляла собой духовный, культурный, экономический и политический центр Средиземноморья. Ее столица – Константинополь (древний Византий).

      В конце-концов ввязаться в эту игру решили и известные Аскольд и Дир. Здесь надо сделать важное замечание – письменных источников той эпохи, которые принадлежали перу русичей, нет. Знаменитая "Повесть временных лет" была написана аж через две сотни лет после, поэтому образы Аскольда и особенно Дира очень размыты и базируются на устных преданиях дошедших до Нестора-летописца, ну и на иностранных источниках – тех же византийцев и арабов.

      Как войска Руси пошли на Царьград

      Аскольд и Дир, якобы работали на князя Рюрика, и в какой-то момент захотели тоже чем-то поуправлять, поэтому захватили территории нынешнего Киева. По другой версии, Аскольд на самом деле был славянином и даже потомком легендарного Кия, а Дира вообще не существовало.

      Так или иначе, Аскольд в 860 году возглавил нападение на столицу Византии – Константинополь, он же Царьград (современный Стамбул). Дружина Аскольда, по разным данным, насчитывала от 6-ти до 10-ти тысяч человек. Часть из них были местными славянами, остальные – викинги. Именно на кораблях последних вооруженная толпа и добрался до Царьграда. Захватить собственно город русичам тогда так и не удалось, и вместо этого они громко погуляли в пригороде.

      Ілюстрація Аскольда
      Иллюстрация Аскольда

      Больше месяца Аскольд и компания набивали карманы византийскими трофеями и, как будут утверждать современники тех разборок, отплыли домой абсолютными триумфаторами противостояния. Именно этот военный конфликт дал старт будущим дипломатическим отношениям еще не до конца сформированной Руси и Византии, а затем нанес Русь на политическую карту мира.

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      Более того уже через несколько лет после похода, очевидец тех событий патриарх Фотий, а кроме него еще и арабские историки называют Русь – христианским государством. Вероятнее всего, что новую религию у Константинополя решили позаимствовать только сам Аскольд и его ближайшее окружение.

      Так или иначе, сделал Аскольд это более чем за сто лет до официальной даты крещения Руси Владимиром Великим. Поэтому кем бы он ни был, его поход на Царьград стал одной из ключевых страниц в военной истории страны, которую мы сегодня гордо называем своим домом.

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      Теги: Новости Украины История Нация героев
      Источник: 24 канал
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