10:30
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Впервые с 2014 года в Украине проведут масштабные проверки бомбоубежищ

      51 Читати новину українською

      Прошла неделя с введения военного положения в Украине. В десяти областях усилена охрана государственных границ, увеличено количество патрулей, охраняющих порты и вокзалы и въезды в города. А Госслужба по чрезвычайным ситуациям взялась проверять бомбоубежища и укрытия по всей стране. Последний раз масштабные рейды делали еще в 2014. Теперь – после введения военного положения – возобновили проверки

      "Где? Ну, думаю, где-то рядом", – так ответил на вопрос журналистов "вы знаете, где ближайшее бомбоубежище?" местный житель Андрей. И такой ответ – типичный для большинства харьковчан. С бомбоубежищами в прифронтовом городе проблем не должно быть. К слову, официально их здесь более тысячи, да еще и все можно найти на специальной онлайн-карте, которую в 2015 году составили волонтеры.

      Читайте также: В киевской подземке проведут капитальный ремонт бомбоубежищ: детали

      И не все так просто. Журналисты 24 канала побывали возле нескольких отмеченных на карте объектов и не нашли ни бомбоубежищ, и ни одного указателя на них. И почему бомбоубежища закрыты или без указателей – областная власть объясняет необычным способом.

      Куда делись таблички, надписи на улицах? Сняты. Потому что их наличие беспокоит население больше, чем их отсутствие,
      – сказал советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко.

      Подобная ситуация и в Сумах. Из 120 бомбоубежищ в городе только треть готовы или частично готовы к использованию. В целом же людям советуют прятаться в метро или в подвалы многоэтажек. Впрочем, украинцам такое укрытие кажется не слишком безопасным, если и сама многоэтажка упадет и заблокирует выходы для людей на поверхность.


      Для примера – онлайн-карта укрытий города Киев

      А вот в Черниговской ОГА уверяют – в области не готовы к использованию лишь 17% бомбоубежищ. Но отмечают, убежища во время полномасштабной войны помогут мало.

      В 2014 году мы провели реально большую работу, проверяли все подвалы и люди видели это. Потом все стихло. Сейчас с объявлением военного положения эта работа возобновляется,
      – сообщил начальник Департамента по вопросам гражданской защиты Черниговской ОГА Сергей Болдырев.

      Военные эксперты же отмечают, что сейчас большинство ударов будут проходить не по промышленным центрам или населению, а бомбоубежища могут выполнять только определенное ограниченное задание. В частности, защита определенных категорий людей.

      Читайте также: Украинские снайперы получат высокоточные винтовки из Канады, – посол

      К слову, самые прочные бомбоубежища – у Администрации президента, Верховной Рады и Кабинета министров. Эти объекты расположены на глубине семи этажей под землей и спасут даже от прямого попадания атомной бомбы. И доступ к ним имеют считанные лица.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Киева Военное положение в Украине Украина – Россия Новости Чернигова Сумы Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      сегодня , 08:40 Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      Олексій Чибісов 2190
      Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      сегодня , 01:00 Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      Іван Яковина 500
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      5 декабря , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      333
      Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      5 декабря , 22:05 Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      Тарас Пшеничний 835
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      5 декабря , 21:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      140
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук