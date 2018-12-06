Впервые с 2014 года в Украине проведут масштабные проверки бомбоубежищ

Прошла неделя с введения военного положения в Украине. В десяти областях усилена охрана государственных границ, увеличено количество патрулей, охраняющих порты и вокзалы и въезды в города. А Госслужба по чрезвычайным ситуациям взялась проверять бомбоубежища и укрытия по всей стране. Последний раз масштабные рейды делали еще в 2014. Теперь – после введения военного положения – возобновили проверки

"Где? Ну, думаю, где-то рядом", – так ответил на вопрос журналистов "вы знаете, где ближайшее бомбоубежище?" местный житель Андрей. И такой ответ – типичный для большинства харьковчан. С бомбоубежищами в прифронтовом городе проблем не должно быть. К слову, официально их здесь более тысячи, да еще и все можно найти на специальной онлайн-карте, которую в 2015 году составили волонтеры.

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И не все так просто. Журналисты 24 канала побывали возле нескольких отмеченных на карте объектов и не нашли ни бомбоубежищ, и ни одного указателя на них. И почему бомбоубежища закрыты или без указателей – областная власть объясняет необычным способом.

Куда делись таблички, надписи на улицах? Сняты. Потому что их наличие беспокоит население больше, чем их отсутствие,

– сказал советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко.

Подобная ситуация и в Сумах. Из 120 бомбоубежищ в городе только треть готовы или частично готовы к использованию. В целом же людям советуют прятаться в метро или в подвалы многоэтажек. Впрочем, украинцам такое укрытие кажется не слишком безопасным, если и сама многоэтажка упадет и заблокирует выходы для людей на поверхность.



Для примера – онлайн-карта укрытий города Киев

А вот в Черниговской ОГА уверяют – в области не готовы к использованию лишь 17% бомбоубежищ. Но отмечают, убежища во время полномасштабной войны помогут мало.

В 2014 году мы провели реально большую работу, проверяли все подвалы и люди видели это. Потом все стихло. Сейчас с объявлением военного положения эта работа возобновляется,

– сообщил начальник Департамента по вопросам гражданской защиты Черниговской ОГА Сергей Болдырев.

Военные эксперты же отмечают, что сейчас большинство ударов будут проходить не по промышленным центрам или населению, а бомбоубежища могут выполнять только определенное ограниченное задание. В частности, защита определенных категорий людей.

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К слову, самые прочные бомбоубежища – у Администрации президента, Верховной Рады и Кабинета министров. Эти объекты расположены на глубине семи этажей под землей и спасут даже от прямого попадания атомной бомбы. И доступ к ним имеют считанные лица.