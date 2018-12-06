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      Украинские снайперы получат высокоточные винтовки из Канады, – посол

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      Снайперская винтовка
      Снайперская винтовка / Фото из открытых источников

      Во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал о том, что переговоры украинцев с канадской стороной о приобретении снайперских винтовок североамериканского производства находятся на завершающем этапе.

      Об этом сообщил Укринформ.

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      В 2018 году несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине, так как запрет на поставки автоматического оружия был фактически отменен.

      Мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок. Но стоит рассмотреть еще больше путей сотрудничества,
      – сказал Шевченко.

      Он отметил, что прямые поставки от канадских компаний правительству Украины – отличное достижение, "но мы можем пойти дальше".


      Посол Украині в Канаде Андрей Шевченко

      И добавил: "Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию".

      Это поможет нам защищать Европу, а канадские компании смогут получить справедливую долю рынка,
      – отметил Шевченко.

      Посол также отметил, что Украина стремится, чтобы Канада по примеру США, выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования.

      Напомним, в 2017 году Канада внесла Украину в так называемый "контрольный перечень" стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия. Внесение в этот список автоматически отменило оружейное эмбарго – то есть, запрет на поставку – в отношении Украины.

      Что такое снайперская винтовка? Это персональное стрелковое оружие, снабженное оптическим прицелом для ведения высокоточной стрельбы по одиночным целям. При стрельбе ночью используются ночные прицелы или освещаются сетки оптических прицелов. Для стрельбы из снайперской винтовки обычно применяются специальные патроны.

      Добавим, что в указанном канадско-украинском сотрудничестве речь может идти о винтовках LRT-3 и Barrett M107A1, предназначенных для стрельбы по противнику, который находится за стеной, и по небронированной технике: так называемый "антиматериальный снайпинг", целью которого является огонь по технике или колоннам врага.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Оружие Канада
      Источник: 24 Канал
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