Українські снайпери отримають високоточні гвинтівки з Канади, – посол

Під час слухань у Постійному комітеті парламенту Канади із питань оборони посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів про те, що переговори українців з канадською стороною щодо придбання снайперських гвинтівок північноамериканського виробництва перебувають на завершальному етапі.

Про це повідомив Укрінформ.

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У 2018 році кілька канадських компаній скористалися новими можливостями в Україні, адже заборона на постачання автоматичної зброї була фактично скасована.

Ми наближаємося до закриття угоди на постачання снайперських гвинтівок. Та варто розглянути ще більше шляхів співпраці,

– сказав Шевченко.

Він наголосив, що прямі поставки від канадських компаній до уряду України – чудове досягнення, "але ми можемо піти далі".



Посол України в Канаді Андрій Шевченко

І додав: "Ми б хотіли, аби Канада вбачала у цьому необхідну та вигідну спільну інвестицію".

Це допоможе нам захищати Європу, а канадські компанії зможуть отримати справедливу частку ринку,

– зазначив Шевченко.

Посол також зауважив, що Україна прагне, щоби Канада, за прикладом США, виділила кошти на поставку Україні зброї й обладнання.

Нагадаємо, у 2017 році Канада внесла Україну до так званого "Контрольного переліку" країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї. Внесення до цього списку автоматично скасувало збройне ембарго – тобто, заборону на постачання – щодо України.

Що таке снайперська гвинтівка? Це персональна стрілецька зброя, обладнана оптичним прицілом для ведення високоточної стрільби по поодиноких цілях. При стрільбі вночі використовуються нічні приціли або освітлюються сітки оптичних прицілів. Для стрільби зі снайперської гвинтівки зазвичай використовують спеціальні набої.

Додамо, що у зазначеній канадсько-українській співпраці мова може йти про гвинтівки LRT-3 і Barrett M107A1, призначені для стрільби по противнику, що знаходиться за стіною і по неброньованій техніці: так званий "антиматеріальний снайпінг", метою якого є вогонь по техніці чи колонам ворога.