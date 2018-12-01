"Не стріляти зі зброї, а володіти нею", тактична медицина, універсальність: як навчають десант

Авдіївка звільнена українськими збройними силами ще у липні 2014 року. Проте бої за промислову зону міста точаться й досі, і тут – одне з найгарячіших місць на карті російсько-української війни.

Андрій Слобоженюк – ветеран Десантно-штурмових військ, і зараз сповна насолоджується цивільним життям. А влітку 2016 саме він з побратимами тримав ці небезпечні позиції. Тут і познайомився з Олексієм.

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Доля вберегла їх в Донецькому аеропорту, Водяному, Опитному та в інших пекельних точках. Але одного звичного для загартованих боями десантників дня Андрій ледь не загинув від кулі снайпера.

Майже всі розгубилися, а от Олексій першим надав мені допомогу. До речі, професійно,

– розповів Андрій.

Фронтова дружба – особливо цінна. Тут, на передовій, люди в прямому сенсі прикипають душею одне до одного.



Одного дня Андрій ледь не загинув від кулі снайпера, якби не допомога Олексія

Після лікування Андрій продовжив служити у снайперській школі навчального центру ДШВ. Загалом бойовий досвід тут мають понад 80% інструкторів. І саме ці люди будуть "ліпити" з Олексія справжнього десантника.

Є три першочергові речі, яких повинен навчитися військовослужбовець. Перше: не стріляти зі зброї, а володіти зброєю, яка йому доручена. Друге, а, можливо навіть перше – надавати медичну допомогу. І третя – володіти зброєю, дорученою хлопцям, які поруч. Щоб якщо поранений буде кулеметник чи хтось інший – вони могли замінити,

– наголосив начальник 199-го навчального центру ДШВ Сергій Гурін.

До початку російської агресії про тактичну медицину у війську ніхто навіть і не чув.



Не стріляти зі зброї, а володіти зброєю, яка йому доручена, – Сергій Гурін

Війна відкрила очі. 80% людських втрат – через зволікання та неправильну першу допомогу. Тому медицина – перше, чому вчать новобранців.

Військова медицина відрізняється від цивільної тим, що вона більш жорстка умовами. Наприклад, і в цивільній медицині, і у військовій є евакуація. Утім, у військовій медицині, на жаль, коли евакуація затягується, ми втрачаємо "золоті" години і "платинові" хвилини,

– пояснив начальник медичної служби центру Сергій Архангельський.

Разом із "золотими годинами" поранений втрачає шанс вижити.



Медицина – перше, чому вчать новобранців, – начальник медслужби Сергій Архангельський

Проте не варто забувати і про те, що надання медичної допомоги відходить на другий план, зважаючи на основне завдання – виконати поставлену бойову задачу. Виконати завдання попри все – чи не головна особливість ДШВ. Це маневрені, добре підготовлені і високо мотивовані частини Збройних Сил України. Що доводили неодноразово. Наприклад, 5 липня 2014 року українські сили звільнили Слов'янськ, який терористи вважали неприступною фортецею.

Чим відрізняється звичайний навчальний день у Центрі від навчального дня рекрута, скільки кілограмів амуніції видають та скільки хвилин витрачають на збори українські військові, і загалом як тривають будні десантника – дивіться у програмі.