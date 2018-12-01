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      "Не стріляти зі зброї, а володіти нею", тактична медицина, універсальність: як навчають десант

      Рекрут.UA. Десант 109 Читать новость на русском

      Авдіївка звільнена українськими збройними силами ще у липні 2014 року. Проте бої за промислову зону міста точаться й досі, і тут – одне з найгарячіших місць на карті російсько-української війни.

      Андрій Слобоженюк – ветеран Десантно-штурмових військ, і зараз сповна насолоджується цивільним життям. А влітку 2016 саме він з побратимами тримав ці небезпечні позиції. Тут і познайомився з Олексієм.

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      Доля вберегла їх в Донецькому аеропорту, Водяному, Опитному та в інших пекельних точках. Але одного звичного для загартованих боями десантників дня Андрій ледь не загинув від кулі снайпера.

      Майже всі розгубилися, а от Олексій першим надав мені допомогу. До речі, професійно,
      – розповів Андрій.

      Фронтова дружба – особливо цінна. Тут, на передовій, люди в прямому сенсі прикипають душею одне до одного.


      Одного дня Андрій ледь не загинув від кулі снайпера, якби не допомога Олексія

      Після лікування Андрій продовжив служити у снайперській школі навчального центру ДШВ. Загалом бойовий досвід тут мають понад 80% інструкторів. І саме ці люди будуть "ліпити" з Олексія справжнього десантника.

      Є три першочергові речі, яких повинен навчитися військовослужбовець. Перше: не стріляти зі зброї, а володіти зброєю, яка йому доручена. Друге, а, можливо навіть перше – надавати медичну допомогу. І третя – володіти зброєю, дорученою хлопцям, які поруч. Щоб якщо поранений буде кулеметник чи хтось інший – вони могли замінити,
      – наголосив начальник 199-го навчального центру ДШВ Сергій Гурін.

      До початку російської агресії про тактичну медицину у війську ніхто навіть і не чув.


      Не стріляти зі зброї, а володіти зброєю, яка йому доручена, – Сергій Гурін

      Війна відкрила очі. 80% людських втрат – через зволікання та неправильну першу допомогу. Тому медицина – перше, чому вчать новобранців.

      Військова медицина відрізняється від цивільної тим, що вона більш жорстка умовами. Наприклад, і в цивільній медицині, і у військовій є евакуація. Утім, у військовій медицині, на жаль, коли евакуація затягується, ми втрачаємо "золоті" години і "платинові" хвилини,
      – пояснив начальник медичної служби центру Сергій Архангельський.

      Разом із "золотими годинами" поранений втрачає шанс вижити.


      Медицина – перше, чому вчать новобранців, – начальник медслужби Сергій Архангельський

      Проте не варто забувати і про те, що надання медичної допомоги відходить на другий план, зважаючи на основне завдання – виконати поставлену бойову задачу. Виконати завдання попри все – чи не головна особливість ДШВ. Це маневрені, добре підготовлені і високо мотивовані частини Збройних Сил України. Що доводили неодноразово. Наприклад, 5 липня 2014 року українські сили звільнили Слов'янськ, який терористи вважали неприступною фортецею. 

      Чим відрізняється звичайний навчальний день у Центрі від навчального дня рекрута, скільки кілограмів амуніції видають та скільки хвилин витрачають на збори українські військові, і загалом як тривають будні десантника – дивіться у програмі.

      Теги: Рекрут.UA. Десант Збройні Сили України Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
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