Впервые в 2020 году: Ким Чен Ын провел обучение армии КНДР
Впервые в 2020 году в КНДР прошли учения с участием Корейской народной армии. Руководил ими лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
О происшествии сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Известно, что учения прошли 28 февраля на востоке страны недалеко от морского побережья.
Во время них отрабатывали:
- маневры,
- задачи объединенного огневого удара оборонных частей фронта.
Интересно, что мишенью для огневого удара стал небольшой остров. Как отмечает агентство, в результате имитации боевых действий "с оглушительным громом" он "превратился в море огня".
Участие в обучение брали подразделения различных родов войск Корейской народной армии.
Ким Чен Ын, со своей стороны, остался доволен боеспособностью подразделений. Лидер КНДР заявил, что учения принесли ему "большое удовольствие".
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К слову, в начале января Ким Чен Ын заявил, что КНДР решила не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.