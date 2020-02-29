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      Впервые в 2020 году: Ким Чен Ын провел обучение армии КНДР

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      Впервые в 2020 году в КНДР прошли учения с участием Корейской народной армии. Руководил ими лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

      О происшествии сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

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      Известно, что учения прошли 28 февраля на востоке страны недалеко от морского побережья.

      Во время них отрабатывали:

      • маневры,
      • задачи объединенного огневого удара оборонных частей фронта.

      Интересно, что мишенью для огневого удара стал небольшой остров. Как отмечает агентство, в результате имитации боевых действий "с оглушительным громом" он "превратился в море огня".

      Участие в обучение брали подразделения различных родов войск Корейской народной армии.

      Ким Чен Ын, со своей стороны, остался доволен боеспособностью подразделений. Лидер КНДР заявил, что учения принесли ему "большое удовольствие".

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      К слову, в начале января Ким Чен Ын заявил, что КНДР решила не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Оружие Ким Чен Ын КНДР
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