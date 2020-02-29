Вперше у 2020 році: Кім Чен Ин провів навчання армії КНДР

Вперше у 2020 році в КНДР пройшли навчання за участю Корейської народної армії. Керував ними особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про подію повідомило державне Центральна телеграфна агенція Кореї.

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Відомо, що навчання пройшли 28 лютого на сході країни неподалік морського узбережжя.

Під час них відпрацьовували:

маневри,

завдання об'єднаного вогневого удару оборонних частин фронту.

Цікаво, що мішенню для вогневого удару став невеликий острів. Як зазначає агенція, внаслідок імітації бойових дій "з оглушливим громом" він "перетворився на море вогню".

Участь у навчання брали підрозділи різних родів військ Корейської народної армії.

Кім Чен Ин, зі свого боку, залишився задоволеним боєздатністю підрозділів. Лідер КНДР заявив, що навчання принесли йому "велике задоволення".

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До слова, на початку січня Кім Чен Ин заявив, що КНДР вирішила не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.