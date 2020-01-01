12:49
1 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленська VS Скабєєва. Путіну допомогли в туалеті
      Вєсті Кремля
      14:29, 31 грудня 2019
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко проситься до Зеленського. Таланти Азірова
      Вєсті.UA
      18:36, 31 грудня 2019
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування

      90 Читать новость на русском
      Північна Корея не продовжила мораторій на запуск ядерних ракет / uatom.org

      У КНДР вирішили не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї. А "в найближчому майбутньому" світ стане свідком нової стратегічної зброї.

      Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, пише The New York Times.

      Зверніть увагу: Держсекретар США приїде до Києва: коли й навіщо

      Північна Корея більше не відчуває моральних зобов'язань щодо продовження мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет. Таку заяву Кім Чен Ин зробив, оскільки Вашингтон продовжує військові навчання з Південною Кореєю, а також накладає на Північну Корею санкції.

      Лідер КНДР додав, що його країна продовжить розвивати власну ядерну програму, а світ стане свідком нової стратегічної зброї "в найближчому майбутньому".

      Ми приведемо в повну й надійну бойову готовність могутню систему ядерного стримування, здатну протидіяти ядерним загрозам з боку США, яка гарантуватиме нашу довготривалу безпеку,
      – зазначив Кім Чен Ин.

      Як відреагували у США

      У відповідь на таку заяву північнокорейського лідера держсекретар США Майк Помпео зазначив, що сподівається на зміну позиції Кім Чен Ина.

      Сподіваємось, що Кім Чен Ин зробить правильне рішення й обере мир і процвітання замість конфлікту та війни,
      – заявив Помпео.

      США та Північна Корея вже тривалий час ведуть переговори щодо поступового скорочення ядерних озброєнь Корейського півострова. протягом останніх місяців Корея неодноразово вчиняла дії, які порушували домовленості зі США про денуклеаризацію.
      Як перевірити, чи є ваше прізвище у відкритому реєстрі боржників
      сьогодні
      10064
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики КНДР Ядерна безпека Кім Чен Ин Новини США Майк Помпео
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Як позбутися похмілля: поради медиків
      Олександр Бевза 3853
      сьогодні , 10:03 Якою буде мінімальна зарплата в 2020 році та на які виплати вона впливає
      Ірина Поліщук 2882
      сьогодні , 08:02 Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях
      Ірина Юрковська 31474
      31 грудня 2019 , 23:46 Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео
      Артем Овдієнко 686
      31 грудня 2019 , 22:59 Як зростатиме середня зарплата в Україні до 2022 року: інфографіка
      Лія Бонавська 5191
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук