КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування

У КНДР вирішили не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї. А "в найближчому майбутньому" світ стане свідком нової стратегічної зброї.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, пише The New York Times.

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Північна Корея більше не відчуває моральних зобов'язань щодо продовження мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет. Таку заяву Кім Чен Ин зробив, оскільки Вашингтон продовжує військові навчання з Південною Кореєю, а також накладає на Північну Корею санкції.

Лідер КНДР додав, що його країна продовжить розвивати власну ядерну програму, а світ стане свідком нової стратегічної зброї "в найближчому майбутньому".

Ми приведемо в повну й надійну бойову готовність могутню систему ядерного стримування, здатну протидіяти ядерним загрозам з боку США, яка гарантуватиме нашу довготривалу безпеку,

– зазначив Кім Чен Ин.

Як відреагували у США

У відповідь на таку заяву північнокорейського лідера держсекретар США Майк Помпео зазначив, що сподівається на зміну позиції Кім Чен Ина.

Сподіваємось, що Кім Чен Ин зробить правильне рішення й обере мир і процвітання замість конфлікту та війни,

– заявив Помпео.

США та Північна Корея вже тривалий час ведуть переговори щодо поступового скорочення ядерних озброєнь Корейського півострова. протягом останніх місяців Корея неодноразово вчиняла дії, які порушували домовленості зі США про денуклеаризацію.