КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания

В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. А "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем нового стратегического оружия.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет The New York Times.

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Северная Корея больше не чувствует моральных обязательств относительно продления моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет дальнего радиуса действия. Такое заявление Ким Чен Ын сделал, поскольку Вашингтон продолжает военные учения с Южной Кореей, а также накладывает на Северную Корею санкции.

Лидер КНДР добавил, что его страна продолжит развивать свою ядерную программу, а мир станет свидетелем нового стратегического оружия "в ближайшем будущем".

Мы приведем в полную и надежную боевую готовность мощную систему ядерного сдерживания, способную противодействовать ядерным угрозам со стороны США, гарантирующую нашу долговременную безопасность,

– отметил Ким Чен Ын.

Как отреагировали в США

В ответ на такое заявление северокорейского лидера госсекретарь США Майк Помпео отметил, что надеется на изменение позиции Ким Чен Ына.

Надеемся, что Ким Чен Ын сделает правильное решение и выберет мир и процветание вместо конфликта и войны,

– заявил Помпео.

США и Северная Корея уже длительное время ведут переговоры о постепенном сокращении ядерных вооружений Корейского полуострова. в течение последних месяцев Корея неоднократно совершала действия, которые нарушали договоренности с США о денуклеаризации.