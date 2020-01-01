13:33
1 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
      Вєсті Кремля
      14:51, 31 декабря 2019
      Вести.UA. Жир: Порошенко просится к Зеленскому. Таланты Азирова
      Вєсті.UA
      18:40, 31 декабря 2019
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания

      37 Читати новину українською
      Северная Корея не продлила мораторий на запуск ядерных ракет / uatom.org

      В КНДР решили не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. А "в ближайшем будущем" мир станет свидетелем нового стратегического оружия.

      Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет The New York Times.

      Обратите внимание: Госсекретарь США приедет в Киев: когда и зачем

      Северная Корея больше не чувствует моральных обязательств относительно продления моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет дальнего радиуса действия. Такое заявление Ким Чен Ын сделал, поскольку Вашингтон продолжает военные учения с Южной Кореей, а также накладывает на Северную Корею санкции.

      Лидер КНДР добавил, что его страна продолжит развивать свою ядерную программу, а мир станет свидетелем нового стратегического оружия "в ближайшем будущем".

      Мы приведем в полную и надежную боевую готовность мощную систему ядерного сдерживания, способную противодействовать ядерным угрозам со стороны США, гарантирующую нашу долговременную безопасность,
      – отметил Ким Чен Ын.

      Как отреагировали в США

      В ответ на такое заявление северокорейского лидера госсекретарь США Майк Помпео отметил, что надеется на изменение позиции Ким Чен Ына.

      Надеемся, что Ким Чен Ын сделает правильное решение и выберет мир и процветание вместо конфликта и войны,
      – заявил Помпео.

      США и Северная Корея уже длительное время ведут переговоры о постепенном сокращении ядерных вооружений Корейского полуострова. в течение последних месяцев Корея неоднократно совершала действия, которые нарушали договоренности с США о денуклеаризации.

      Как проверить, есть ли ваша фамилия в открытом реестре должников
      сегодня
      6526
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Майк Помпео Новости США Ким Чен Ын Ядерная безопасность КНДР
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      Олександр Бевза 11055
      сегодня , 10:03 Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет
      Ірина Поліщук 837
      сегодня , 08:03 Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евроблях
      Ірина Юрковська 2645
      31 декабря 2019 , 23:46 События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео
      Артем Овдієнко 680
      31 декабря 2019 , 22:59 Как будет расти средняя зарплата в Украине до 2022 года: инфографика
      Лія Бонавська 2572
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук