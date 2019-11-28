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      Північна Корея запустила балістичні ракети з "надвеликої установки": що про це відомо

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      КНДР запустила дві балістичні ракети з "надвеликої установки" у бік Японського моря / Соцмережі

      У Північній Кореї провели пуск двох балістичних ракет. Випустили ці ракети з "надвеликої" установки.

      Відповідну інформацію оприлюднило японське військове командування. Також пуск ракет підтвердили у Південній Кореї. Офіційний Сеул каже, що ракети пролетіли 380 кілометрів на висоті у 97 кілометрів, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

      Зверніть увагу! Північнокорейські моряки напали на російських прикордонників: деталі

      Відомо, що ракети запустили з провінції Хамген-Намдо у бік Японського моря близько 16:59 за місцевим часом.

      Зауважимо, що це вже 13-е випробування такого роду, яке Північна Корея провела у 2019 році. Востаннє такий пуск відбувся 31 жовтня: тоді Пхеньян випробував дві ракети.

      Запуск балістичних ракет з боку КНДР порушує резолюцію Радбезу ООН. Тому багато країн пильно стежать як за самими пусками, так і за тим, ракети якого типу випробував офіційний Пхеньян.

      Читайте більше про пуск ракет з боку КНДР, який відбувся влітку 

      Що передувало цьому запуску 

      У квітні 2018 року під час першої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином сторони домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова. Таким чином, КНДР оголосила про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Також у межах цієї денуклеаризації Північна Корея ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів. До слова, за період з 2016 по 2017 рік Пхеньян здійснив близько 40 запусків балістичних ракет.

      Вже під час другої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина перемовини щодо денуклеаризації зайшли у глухий кут. А згодом очільник делегації Північної Кореї Кім Менг Гіль під час перемовин з представниками Держдепу США заявив, що ядерне роззброєння провалилося. Натомість у Вашингтоні переконують, що ці слова не відповідають дійсності.

      Радимо ознайомитися! Перегони озброєнь: для чого це наддержавам і чи готуватися світові до ядерної війни

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: КНДР Ядерна безпека Південна Корея Японія
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