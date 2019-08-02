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      Північна Корея знову запустила ракети – втретє за тиждень

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      КНДР запустила ракети втретє
      КНДР запустила ракети втретє / Getty Images

      Невпізнані снаряди малої дальності від свого східного узбережжя запустила КНДР у п'ятницю, 2 серпня. Цей запуск став третім протягом тижня. Вашингтон стверджує, що стежить за ситуацією.

      Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея оприлюднив заяву через запуск невідомих снарядів малої дальності, пише корейське інформагентство Yonhap. Згодом у США підтвердили, що також зафіксували пуски ракет.

      Читайте також: Пуски ракет Північною Кореєю обговорять на закритому засіданні Ради Безпеки ООН

      Снаряди випустили о 2:59 (20:59 за Києвом) і 3:23 (21:23 за Києвом) з південної провінції Хамгьон в напрямку Японського моря. У США запевнили, що загрози ці запуски не несли, оскільки мовиться про снаряди малої дальності.

      Варто зазначити, що резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї запускати балістичні ракети будь-якого роду і дальності.

      У будь-якому випадку, як кажуть представники уряду США, Вашингтон стежить за ситуацією. Хоча президент США Дональд Трамп заявляв у переддень, що не вважає проблемою запуски в КНДР ракет малої дальності. Він, мовляв, про ці ракети не домовлявся і планує продовжувати переговори з КНДР.

      Коротко про запуски ракет у Північній Кореї

      25 липня стало відомо про два запуски ракет невстановленої моделі. Місцем запуску, припускають, був район портового міста Вонсан на східному узбережжі КНДР.

      Глава КНДР Кім Чен Ин тоді заявив, що випробування цих ракет провели, аби дати чіткий сигнал керівництву Південної Кореї, яка, за словами північнокорейського лідера, активно нарощує сучасне озброєння.

      А 31 липня КНДР знову запустила щонайменше дві балістичні ракети малого радіуса дії зі свого східного узбережжя.

      Попри те, що у квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет  "з метою розвитку соціалістичної економіки країни і підвищення рівня життя населення", КНДР продовжує ракети запускати, причому більш ніж регулярно.

      blog_ava
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      Теги: Південна Корея КНДР Новини США Зброя
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