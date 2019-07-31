КНДР випустила кілька неопізнаних снарядів

Північна Корея запустила щонайменше дві балістичні ракети малого радіусу дії зі свого східного узбережжя. Це вже вдруге менше ніж за тиждень КНДР проводить таке випробування зброї.

Південнокорейська інформаційна агенція Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї повідомляє, що було здійснено запуск кількох невпізнаних снарядів. Запуск відбувся на східному узбережі країни, а саме на півострові Ходо, що у північнокорейській провінції Південна провінція Хамгьон. Чи був присутнім під час запуску очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, інформації немає.

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Військові переконують, що ракети пролетіли близько 250 кілометрів на максимальній висоті 30 кілометрів. У момент пуску військові сили Південної Кореї та США намагалися зібрати більше деталей. Міністр оборони Південної Кореї Чжон Кен Ду, зі свого, боку заявив, що ракети, запущені Північною Кореєю, пролетіли 240-330 кілометрів.

Як наголосили в Об’єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї, вони відстежують ситуацію на предмет нових запусків і підтримують стан готовності у військах. Також про запуск ракет знають у США – вони наразі лише слідкують за ситуацією.

Цілком імовірно, що так КНДР відповіла на заплановані військові навчаннями США та Південної Кореї та, можливо, намагається посилити тиск на Сполучені Штати, передає AP.

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